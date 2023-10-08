В Воздушных силах призвали готовиться: россия усилит обстрелы осенью и зимой (видео)

В воздушных силах прогнозируют, что осенью и зимой российская оккупационная армия продолжит массированные атаки по Украине с помощью беспилотников-камикадзе Shahed.

Во время телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что "эта осень-зима возможно, ну не возможно, а точно – она уже является рекордной по количеству применений беспилотных аппаратов "шахед".

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Он напомнил, что в сентябре россияне запустили по Украине более 500 шахедов. "Хочу напомнить, что за время отопительного сезона 2022-23 года было использовано против Украины более тысячи БПЛА "Шахед". Это за 6 месяцев, а в сентябре мы уже имеем пол тысячи", — отметил он.

Юрий Игнат сказал: "Есть признаки того, что оно будет еще увеличено. Если мы берем данные, которые дают нам разведки, данные, поступающие от определенных экспертов, там есть наращивание (производства дронов. – Ред.)".

"Но без Ирана вряд ли они смогут самостоятельно изготавливать. Если производство налажено, есть какие-то конвейеры по сборке тех же беспилотников "Шахед", то запчасти остаются запчастями, поэтому очевидно, что они будут использовать Иран и дальше, чтобы получить технологии, которые не могут производить сами", – добавил Юрий Игнат.

Он добавил, что россияне пытаются ударить беспилотниками портовую инфраструктуру, военные объекты, склады, аэродромы.

Напомним, бойцы Нацгвардии уничтожили наблюдательный пункт русских боевиков. Также защитники Украины ликвидировали вражеский наблюдательный комплекс "Муром".

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