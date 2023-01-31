В ВСУ объяснили, что делать, когда забронированному от мобилизации вручили повестку

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач объяснил, что делать, когда военнообязанному вручили повестку, несмотря на бронь от призыва. Также это касается граждан, имеющих отсрочку от мобилизации.

По его словам, такая повестка может быть аннулирована. Об этом Горбач сказал в комментарии Military Media Center.

Он отметил, что военнообязанный, имеющий бронь от призыва по мобилизации, должен носить с собой все документы, удостоверяющие это. Таким образом, лицу не смогут вручить повестку.

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"Но если оно уже так произошло, то со всеми этими документами нужно прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и эта повестка будет аннулирована", – подчеркнул Горбач.

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" бронированию подлежат работающие военнообязанные:

в органах госвласти, других госорганах, органах местного самоуправления, в случае если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Напомним, что адвокат Роман Симутин объяснил, могут ли задержать и угрожать в случае отказа от повестки. Поскольку с начала военного положения в Украине идет мобилизация из-за полномасштабной войны.

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