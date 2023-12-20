В ВСУ рассказали, какие профессии наиболее востребованы в армии сейчас

По состоянию на сегодняшний день в украинской армии востребованы все профессии, поскольку необходимо формировать новые бригады. Контрактники могут самостоятельно избрать должность, на которой будут проходить службу.

Как рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, для этого нужно обратиться в ту бригаду, в которой хотите служить, и получить отношение на данную должность. Далее следует обратиться в свой территориальный центр комплектования и сообщить о своем желании служить на контракте в этой бригаде.

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Во время мобилизации акцент осуществляется на специальность будущего мобилизованного. Далее они проходят обучение в центрах. Минимум – месяц времени, если профессия сложнее, то обучение проходит дольше.

Например, мобилизованный в течение одного месяца получает простейшую профессию – это профессия стрелка. Далее в течение двух недель происходит разрешение, и только после этого идет уже распределение в его воинскую часть. Если профессия сложнее, то она требует большего времени для обучения. Это может занять и два и три месяца.

Итак, если вы хотите служить в украинской армии на контракте, вы можете самостоятельно выбрать должность, которая вам по душе. Для этого нужно обратиться в ту бригаду, в которой вы хотите служить, и получить отношение к данной должности.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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