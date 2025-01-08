В январе украинцы могут получить третью платежку за газ: за что придется отдать деньги

В "Нафтогазе" проинформировали потребителей, что в 2025 году они получат третью квитанцию за газ. Это касается оплаты новой услуги по техническому обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах.

Министерство энергетики еще раньше приняло "Порядок технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома". В этом документе определены отдельные требования, пишет UAportal со ссылкой на "Нафтогаз Украины".

Итак, в январе в обновленных платежках за коммунальные услуги от газораспределительных сетей появится новый пункт с начислением за услугу "Техническое обслуживание ВБСГ", то есть за содержание внутридомовых газовых систем.

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Потребителям будут присылать счета для оплаты в тот месяц, когда согласно утвержденному графику будет проводиться техническое обслуживание.

Начисления будут осуществлять только раз в 3 или 5 лет.

"Обращаем ваше внимание, что реквизиты за оплату ТО ВБСГ отличаются от реквизитов за распределение природного газа. Оплачивать услугу необходимо согласно квитанции за техническое обслуживание внутридомовой системы газоснабжения", – отметили в "Нафтогазе".

Сумма в каждой квитанции будет зависеть от региона проживания потребителей, длины общих сетей в доме и количества квартир.

Напомним, ранее мы рассказывали, что для пенсионеров изменятся правила оплаты за коммунальные услуги.

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