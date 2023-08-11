В Японии нашли медицинский трактат 8 века

Древние знания, которые буддийский монах Цзяньчжэнь принес в Страну восходящего солнца, были тщательно сохранены на протяжении веков. Эти секретные рецепты, переданные из поколения в поколение в одной китайской семье, стали предметом исследования.

Об этом пишет Compounds.

В 743 году император Японии пригласил китайского мудреца Цзяньчжэня (в Японии известного как Гандзин) для распространения буддизма на островах. Преодолев немало трудностей и похождений, Цзяньчжэнь прибыл в Японию в 753 году, подкрепив веру в буддизм среди населения.

Монах не только построил основу распространения духовных практик, но и поделился своими фармакологическими и медицинскими знаниями. Его "Тайный рецепт Цзяньшаньгена" содержал информацию о 36 видах растительных лекарств с разным фармакологическим действием и рецептах для лечения различных недугов.

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Сложности на пути Цзяньчжэня в Японию, его участие в развитии буддизма, а также передача знаний своему ученику Линьюню стали объектом исследований японских и китайских ученых. Они обнаружили, что некоторые из этих знаний утрачены, но большинство рецептов из "Тайного рецепта" сохранилось и было опубликовано в Китае.

Это открытие свидетельствует о значимости древних знаний в растительной медицине и практике лечения. Рецепты, переданные Цзяньчжэнем, оказали влияние на формирование современной практики здравоохранения в Японии, где травяные препараты кампо используются наряду с современными методами лечения.

Напомним, в армянской пещере была найдена старейшая кожаная обувь, которую носили задолго до появления пирамид в Гизе или Стоунхенджу.

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