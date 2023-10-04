В Японии обнаружили более 100 древних бронзовых зеркал в кургане (фото)

Археологи в Японии обнаружили более ста старинных бронзовых зеркал из кургана Сакурай Чаусуяма в Сакурай, префектура Нара. Это огромный курган в форме замочной скважины, построенный в начале раннего периода Кофун (250–552 гг. н. э.).

Масштаб находок указывает на то, что житель гробницы обладал огромной властью и, возможно, имел королевский статус. Об этом сообщает Arkeonews.

Археологи обнаружили ряд зеркал, в том числе так называемые "зеркала Химико", имеющие треугольный ободок и украшенные изображениями богов и животных.

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Зеркала 14 типов и включают в себя 26 зеркал в треугольной оправе с изображениями богов и животных, 56 зеркал китайского производства в 10 дизайнах и 21 зеркало японского производства трех разновидностей. Многие из них, большинство из которых прибыли из Китая, большие и украшены сложными узорами.

"Эта находка показывает, что центральная власть королевства была сильнее, чем мы могли себе представить. Это может изменить наше понимание политической структуры штата Ямато", - сказал Шинья Фукунага, профессор археологии из Университета Осаки, эксперт по бронзовым зеркалам.

Напомним, в Египте обнаружили глиняные кувшины с вином в возрасте 5 тысяч лет.

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