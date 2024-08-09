В Южной Африке нашли улиток, виляющих хвостами, когда у них хорошее настроение (видео)

В глубинах южноафриканских нашли улиток, виляющих хвостами, словно маленькие щенки. Это необычное явление наблюдал кинорежиссер и охранник природы Джош Крикмэй, который и снял видео, облетевшее весь мир.

Ученые предполагают, что виляние хвостом может быть связано с процессом спаривания. Такое поведение помогает улиткам найти партнера и, возможно, даже привлечь его, пишет IFLScience.

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Некоторые исследователи считают, что при вилянии улитки выделяют особые вещества, которые привлекают особей противоположного пола.

Доктор Вернер де Гиер отметил, что эти улитки также используют хвосты для "драматических побегов" и прыжков.

Улитки с хвостиками. Источник: Suncana/iNaturalist,CC BY 4.0/IFLScience Улитки с хвостиками. Источник: Suncana/iNaturalist,CC BY 4.0/IFLScience

Эти улитки принадлежат к семейству Urocyclidae. В 2017 году был открыт новый род и восемь видов из восточной Южной Африки.

Кинорежиссер Джош Крикмей недавно снял видео с этими улитками в лесах Сент-Люсии. Он выразил удивление и радость встрече с ними.

По словам Крикмея, виляние хвостами может быть связано с выработкой феромонов.

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