В заброшенных шахтах в Мексике заметили пауков-монстров размером с мяч (фото)

В пещерах и заброшенных шахтах в Мексике были обнаружены пауки, размер которых почти как софтбольный мяч. Только его лапы имеют длину 15 сантиметров.

Как сообщает IFLScience, эти пауки ядовиты, от укуса поражается нервная система и угроза смерти. Эти "странствующие пауки" Califorctenus cacachilensis ведут ночной образ жизни. А еще они не плетут паутину, а просто бегают, чтобы поймать добычу.

"Пожалуй, самый впечатляющий "шахтерский паук" - это вид, который впервые был идентифицирован в заброшенной шахте в южной Нижней Калифорнии, Мексика. Его нашли после того, как обнаружили полую шелуху", — пишет издание.

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Джим Берриан, энтомолог из Музея естественной истории Сан-Диего, отметил, что экзоскелет паука был найден в трещинах между скалами.

"Экзоскелет был аномально велик, и я мог сказать по рисунку глаз, что он был в группе пауков, странствующих пауков из семьи Ctenidae, с очень небольшим количеством видов в Нижней Калифорнии", – объяснил ученый.

После того как ученые исследовали экзоскелет паука, выяснили, что он принадлежал паукам Sierra Cacachilas, или Califorctenus cacachilensis, которые являются родственниками ядовитого бразильского странствующего паука Phoneutria fera. Джим Берриан говорит, что во время исследования его укусил один Califorctenus. "Мы не анализировали токсичность яда, но большинство странствующих пауков не так опасны, как бразильские странствующие пауки", — пояснил он.

По его словам, недостаток силы яда компенсирует размер. С размахом ног около 10 сантиметров и коротким крепким телом высотой 2,5 сантиметра его развернутые размеры примерно похожи на мяч для софтбола.

Ученый говорит, что, учитывая, что шахта, где нашли паука, не всегда была заброшена, значит, шахтеры когда-то "жили рядом с этими гигантами".

Ранее биологи из Университета Джорджии, исследовавшие реакцию разных видов пауков на стрессовые факторы, выяснили, кто из пауков наиболее "застенчивый".

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