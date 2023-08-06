На Закарпатье пьяный водитель легковушки наехал на пешеходов и столкнулся с другим авто: среди погибших 2-летний ребенок (фото)

В субботу, 5 августа, 24-летний водитель автомобиля "Mercedes Benz", находившийся под алкогольным и наркотическим опьянением, вызвал смертельное ДТП, в котором погибла 33-летняя женщина и 2-летний мальчик. ДТП произошло в селе Великая Копаня на Береговщине Закарпатской области.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области в Facebook. Отметили, что еще три человека – 33-летняя женщина, 8-летний мальчик и 21-летний мужчина тяжело травмированы.

Водитель автомобиля "Mercedes Benz" совершил наезд на двух пешеходов - 33-летнюю женщину с 8-летним ребенком, двигавшимся по обочине дороги в попутном направлении. После этого водитель допустил столкновение с находившимся справа на обочине автомобилем марки "Volkswagen Golf". В последней машине находилась молодая семья – 21-летний водитель, его 20-летняя жена и их 2-летний сын, говорилось в сообщении.

В результате ДТП всех пострадавших госпитализировали в больницу, однако от полученных травм в больнице скончались 33-летняя женщина и 2-летний ребенок. В то время как 8-летнюю девочку и 21-летнего мужчину спасают медики в реанимационном отделении, 20-летнюю женщину перевели на лечение в травматологию.

В свою очередь 24-летний мужчина, устроивший ДТП находился за рулем под действием алкоголя (0,83 промилле) и наркотиков. Его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, то есть Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к гибели нескольких человек.

Добавили, что мужчине грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от семи до десяти лет.

Напомним, 25 июля в Святошинском районе Киева в период действия комендантского часа водитель легковушки сбил двух военнослужащих Нацгвардии, которые несли службу на блокпосте. В результате от травм умер один военный.

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