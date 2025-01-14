В здании Минобороны РФ был убит сотрудник контрразведки ФСБ - источники

Сотрудника ФСБ, который занимался контрразведкой, убили в здании Министерства обороны России. Указывается, что им оказался "всемирно известный спортсмен" Владимир Фещенко.

Об этом сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на свой источник. "Инцидент произошел в ночь на 13 января в ведомственном здании по адресу: ул. Ольховская, 25. Там располагаются различные структуры минобороны (например, командование железнодорожными войсками), а также Управление ФСБ по Московскому военному округу. На рабочем месте было обнаружено тело сотрудника ФСБ Владимира Фещенко. Он был убит, на лбу зияла глубокая рана", – отмечается в сообщении.

По данным источника, обнаруженный мертвым в здании Минобороны сотрудник ФСБ Владимир Фещенко "был всемирно известным спортсменом": когда-то он получил титул абсолютного чемпиона Европы по гиревому спорту". Предполагаемый убийца якобы уже задержан.

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"Старший лейтенант ФСБ Фещенко привел к себе в отдел товарища – некоего прапорщика, с которым в свое время служил на Дальнем Востоке. У гостя был на руках билет на поезд, который отправлялся из Москвы ночью. Владимир Фещенко решил провести время с другом и сообщил родственникам, что задержится.

Старлея нашли на рабочем месте. Он был в крови, на лбу зияла глубокая рана. Владимир Фещенко потомственный спортсмен. Его отец-гиревик (судя по утечкам сотрудник ПАО "Роснефть") привел сына в спортивный зал, когда тот был ребенком. Владимир завоевал множество наград и подался служить на Дальний Восток. Оттуда Фещенко ушел в ФСБ", – указывается в сообщении.

По словам источника, подозреваемый в убийстве был арестован и признал свою вину. Вероятно, между ним и Владимиром Фещенко возник конфликт.

Напомним, ранее вблизи Брянска ВСУ ликвидировали 18 сотрудников российского ФСБ.

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