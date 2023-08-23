В зоопарке в США родился единственный в мире жираф без пятен: как выглядит (видео)

В США в зоопарке Брайтс родился жираф, не имеющий характерных узоров на теле. Ученые говорят, что это единственный жираф в мире без пятен.

IFLScience сообщает, что жираф (агираф) имеет ржаво-оранжевый цвет шерсти, характерную длинную шею и короткий хвостик.

Иногда генетические мутации могут повлиять на виды, создав необычные вариации типичных расцветок животных.

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Специалисты зоопарка считают, что сейчас она единственный однотонный сетчатый жираф в мире. Сообщается, что последний такой "безупречный" жираф родился еще в 1972 году в Токио и получил имя Тосико.

В зоопарке сообщили, что малыш находится на попечении матери и чувствует себя хорошо, его рост уже составляет 1,82 метра.

Brights Zoo открыл в Facebook голосование по лучшему имени для этой жирафы. Сейчас предложено назвать детеныша жирафы Кипеки (уникальная), Фиряли (необычная), Шакири (самая красивая) и Джамелла (существо удивительной красоты). Голосование продлится до 4 сентября.

Как отметил основатель зоопарка Bright's Zoo Тони Брайт, в дикой природе сетчатые жирафы живут в небольших популяциях в Кении, Сомали и на юге Эфиопии. Из-за их фрагментарного распространения они отнесены к категории "Исчезающие виды".

Согласно данным Фонда сохранения жирафов, пятнистая шерсть помогает замаскировать их тела от растительности саванны, а также служит системой потери тепла. Считается, что темные пятна помогают регулировать их тепло, поскольку под ними находятся большие потовые железы и уникальный способ расположения кровеносных сосудов вокруг них. Каждый уникальный узор.

Напомним, в Австралии появился новый вид геккона с психоделическими глазами.

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