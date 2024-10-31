Вам начислили лишние кубы за газ: как не переплачивать и избежать неприятностей

По информации издания "ГазПравда", украинские потребители могут столкнуться с завышенными начислениями за газ из-за неправильной передачи показателей счетчика.

Об этом сообщает профильное издание "ГазПравда".

Основные правила во избежание переплат:

Сроки передачи показателей:

Ежемесячно с 1 по 5 число

Даже при отсутствии потребления

Даже если не проживаете по адресу

Способы передачи показателей:

Через личный кабинет "Газораспределительные сети Украины"

Через сервисы локальных операторов (для Киева, Одесской и Полтавской областей)

Для клиентов "Нефтегаза":

Чат-бот gas.ua



Телефоном



SMS-сообщением

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Важно: при отсутствии своевременно переданных показателей, поставщик рассчитывает платеж по усредненным данным – среднее потребление за предыдущие 3 года. Это может привести к существенному завышению суммы платежей по сравнению с реальным потреблением.

Регулярная и своевременная передача показателей счетчика единственным способом получения корректных начислений за потребленный газ.

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