Вам начислили лишние кубы за газ: как не переплачивать и избежать неприятностей
По информации издания "ГазПравда", украинские потребители могут столкнуться с завышенными начислениями за газ из-за неправильной передачи показателей счетчика.
Об этом сообщает профильное издание "ГазПравда".
Основные правила во избежание переплат:
Сроки передачи показателей:
- Ежемесячно с 1 по 5 число
- Даже при отсутствии потребления
- Даже если не проживаете по адресу
Способы передачи показателей:
- Через личный кабинет "Газораспределительные сети Украины"
- Через сервисы локальных операторов (для Киева, Одесской и Полтавской областей)
- Для клиентов "Нефтегаза":
- Чат-бот gas.ua
- Телефоном
- SMS-сообщением
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Важно: при отсутствии своевременно переданных показателей, поставщик рассчитывает платеж по усредненным данным – среднее потребление за предыдущие 3 года. Это может привести к существенному завышению суммы платежей по сравнению с реальным потреблением.
Регулярная и своевременная передача показателей счетчика единственным способом получения корректных начислений за потребленный газ.
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