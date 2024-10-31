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Вам начислили лишние кубы за газ: как не переплачивать и избежать неприятностей

Цихоцкая Мария

Вам начислили лишние кубы за газ: как не переплачивать и избежать неприятностей
Украинские потребители могут столкнуться с завышенными начислениями за газ

По информации издания "ГазПравда", украинские потребители могут столкнуться с завышенными начислениями за газ из-за неправильной передачи показателей счетчика.

Об этом сообщает профильное издание "ГазПравда".

Основные правила во избежание переплат:

Сроки передачи показателей:

  • Ежемесячно с 1 по 5 число
  • Даже при отсутствии потребления
  • Даже если не проживаете по адресу

Способы передачи показателей:

  • Через личный кабинет "Газораспределительные сети Украины"
  • Через сервисы локальных операторов (для Киева, Одесской и Полтавской областей)
  • Для клиентов "Нефтегаза":
    • Чат-бот gas.ua
    • Телефоном
    • SMS-сообщением

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Важно: при отсутствии своевременно переданных показателей, поставщик рассчитывает платеж по усредненным данным – среднее потребление за предыдущие 3 года. Это может привести к существенному завышению суммы платежей по сравнению с реальным потреблением.

Регулярная и своевременная передача показателей счетчика единственным способом получения корректных начислений за потребленный газ.

Напомним, мы уже писали, какой будет субсидия на газ зимой 2024-2025.

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