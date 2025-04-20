Важная услуга для ветеранов станет бесплатной: что известно

Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий полное возмещение стоимости автострахования для ветеранов и лиц с инвалидностью, полученной в результате войны.

Об этом сообщил Даниил Гетманцев, глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Законопроект №12295-д был поддержан в сессионном зале Верховной Рады 285 народными депутатами.

Этот документ предусматривает изменения в Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта" и касается компенсации расходов для отдельных категорий граждан. Закон вступает в силу 1 января 2025 года.

В пояснительной записке авторы инициативы подчеркнули, что даже частичная оплата страховых взносов является существенным финансовым бременем для многих ветеранов и людей с инвалидностью, пострадавших в результате войны. Они отметили, что половину стоимости полиса уже оплачивают все страхователи – то есть водители, а вторую часть логично компенсировать из формируемого госбюджета из налогов граждан.

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Таким образом, согласно принятым поправкам, с 1 января 2025 года в течение действия военного положения, а также в течение одного года после его завершения, участники боевых действий и лица с инвалидностью из-за войны войны будут получать полную компенсацию расходов на автострахование. Половину стоимости будет покрывать Моторное (транспортное) страховое бюро Украины, другую – государство через бюджетные средства.

До 30 июня 2025 ветераны и лица с инвалидностью, полученной в результате войны, смогут ездить без обязательного автострахования. В случае ДТП выплаты будут произведены так, будто полис есть. Со временем заключение договора автострахование станет обязательным, но расходы на него будут полностью компенсированы.

Условия получения бесплатного автострахования

Компенсация будет предоставляться только на один автомобиль, который:

имеет рабочий объем двигателя до 2500 см³ или мощность электродвигателя до 100 кВт включительно;

является собственностью лица, подающего заявление;

не используется в коммерческих целях (например, для платной перевозки пассажиров или груза).

Управлять транспортным средством имеет право только владелец или другое лицо, относящееся к категориям, имеющим право на льготы.

Если условия нарушаются – например, лицо передает управление другому или предоставляет ложную информацию – оно теряет право на бесплатное страхование в будущем.

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