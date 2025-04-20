Важлива послуга для ветеранів стане безкоштовною: що відомо

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає повне відшкодування вартості автострахування для ветеранів та осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни.

Про це повідомив Данило Гетманцев, голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Законопроєкт №12295-д був підтриманий у сесійній залі Верховної Ради 285 народними депутатами.

Цей документ передбачає зміни до Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту" і стосується компенсації витрат для окремих категорій громадян. Закон набуває чинності з 1 січня 2025 року.

У пояснювальній записці автори ініціативи наголосили, що навіть часткова оплата страхових внесків є суттєвим фінансовим тягарем для багатьох ветеранів та людей з інвалідністю, які постраждали внаслідок війни. Вони зазначили, що половину вартості поліса вже оплачують усі страхувальники – тобто водії, а другу частину логічно компенсувати з держбюджету, який формується з податків громадян.

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Таким чином, згідно з ухваленими поправками, з 1 січня 2025 року протягом дії воєнного стану, а також протягом одного року після його завершення, учасники бойових дій та особи з інвалідністю через війну отримуватимуть повну компенсацію витрат на автострахування. Половину вартості покриватиме Моторне (транспортне) страхове бюро України, іншу – держава через бюджетні кошти.

До 30 червня 2025 року ветерани та особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, зможуть їздити без обов'язкового автострахування. У випадку ДТП виплати будуть здійснені так, ніби поліс є. Згодом укладання договору автострахування стане обов'язковим, але витрати на нього будуть повністю компенсовані.

Умови отримання безкоштовного автострахування

Компенсація буде надаватися лише на один автомобіль, який:

має робочий об’єм двигуна до 2 500 см³ або потужність електродвигуна до 100 кВт включно;

є власністю особи, яка подає заяву;

не використовується в комерційних цілях (наприклад, для платного перевезення пасажирів чи вантажу).

Керувати транспортним засобом має право тільки власник або інша особа, яка належить до категорій, що мають право на пільги.

Якщо умови порушуються – наприклад, особа передає керування іншому або надає неправдиву інформацію –вона втрачає право на безкоштовне страхування в майбутньому.

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