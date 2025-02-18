Важное предупреждение для владельцев долларов: что нужно знать о старых банкнотах

Обновленная дискуссия по обмену старых долларовых банкнот снова привлекла внимание украинцев. Проблема накалилась еще в 2023 году, а теперь Национальный банк озвучил новые важные детали.

Украинцам напомнили, что год выпуска долларовых купюр не суть важно – все банкноты остаются действительными и подлежат обмену. После корректировки нормативной базы финансовые учреждения больше не могут устанавливать другой курс из-за незначительного износа купюр. А нарушители этих требований уже привлечены к ответственности, пишет PMG.

Те, кто хранит дома старые или слегка поврежденные доллары, могут не беспокоиться о возможных финансовых потерях во время обмена. В Нацбанке отметили, что вмешательство в ситуацию принесло положительные результаты, ведь жалоб на банки и обменные пункты стало гораздо меньше.

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Проблема обмена старых долларов остается актуальной, поскольку украинцы до сих пор сталкиваются с отказами из-за раннего года выпуска купюр. Анализируя многочисленные сообщения в СМИ, Нацбанк пришел к выводу, что первопричина таких случаев может крыться в теневом секторе. Речь идет об обменных пунктах, работающих без надлежащей лицензии. Единственный эффективный способ борьбы с нелегальными обменниками – обращение в правоохранительные органы. Украинцев призывают сообщать о подобных нарушениях как в полицию, так и в Национальный банк.

Кроме того, были озвучены основные правила, касающиеся каждого держателя старых долларовых банкнот:

Все подлинные банкноты долларов и евро подлежат обмену.

Финансовые учреждения не имеют права отказывать в обмене, если специальное оборудование подтвердило подлинность купюр.

Год выпуска банкнот не является основанием отказа в обмене.

Если деньги серьезно повреждены, имеют обгоревшие или значительно выцветшие участки, их можно сдать по процедуре инкассо.

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