Важный совет для клиентов ПриватБанка: кому следует обновить банковскую карту
Клиенты ПриватБанка могут продолжать пользоваться банковской картой после окончания ее срока действия, в частности, путем ее перевыпуска. Это можно сделать в любом отделении банка.
При этом новую карту можно заказать с доставкой как по Украине, так и за границу. Об этом сообщает пресс-служба банка в Facebook.
"Откройте раздел "Кошелек", выберите нужную карту, а затем нажмите "Заказать карту"", – отметили там.
Еще один вариант – получить мгновенную Digital-карту через приложение "Приват24". Для этого нужно зайти в меню "Все карты", выбрать опцию "Добавить" и создать "Digital-карту".
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В банке объяснили, что с помощью этой карты можно оплачивать покупки в торговых точках через смартфон. Кроме того, карта позволяет:
- совершать платежи;
- снимать наличные в банкоматах ПриватБанка.
Также в банке напомнили, что на период военного положения в Украине срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен. Поэтому все карты останутся активными без ограничений для оплаты товаров, услуг и снятия наличных.
Ранее мы рассказывали, что изменится для клиентов ПриватБанка уже скоро.
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