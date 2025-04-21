Ведущий украинский банк изменил срок действия своих карт: до каких пор будут работать

"Ощадбанк" продлил срок действия всех своих банковских карт, в том числе и тех, у которых уже истек срок. Теперь они будут оставаться активными как минимум до 31 декабря 2025 года. Таким образом, владельцам таких карт не стоит волноваться об их возможной блокировке.

Как отметили в самом банке, такое решение было принято из-за действия военного положения на территории Украины. Подчеркивается, что срок действия карт продлевается автоматически. То есть даже после формального завершения срока, карты и в дальнейшем будут работать без ограничений.

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"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия платежных карт до 31 декабря 2025 года. Продление происходит автоматически", – отмечается в сообщении.

В случае получения сообщения от банка о непродлении срока действия карты, рекомендуется обратиться в ближайшее отделение "Ощадбанка". В таком случае клиенту осуществят перевыпуск карты.

Напомним, ранее "Ощадбанк" объявил об обновлении ряда тарифов, которое вступит в силу с 1 апреля. Изменения коснутся как корпоративных, так и личных банковских карт.

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