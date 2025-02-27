Ведущий украинский банк объявил о повышении сразу ряда тарифов: за что придется платить больше

Украинский государственный банк "Ощадбанк" сообщил своим клиентам о существенных корректировках в тарифах. Изменения касаются стоимости сразу нескольких услуг.

Финансовое учреждение сообщило о пересмотре тарифов на обслуживание карточных счетов. Как информирует "24 Канал" со ссылкой на официальный сайт "Ощадбанка", изменения вступят в силу с 1 апреля 2025 года.

Банк установил обновленные тарифы на услуги как для пользователей корпоративных карт, так и для других клиентов. Владельцам корпоративных карт стоит ознакомиться с такими условиями:

информирование об остатке средств на счете в банкомате "Ощадбанка" с использованием NFC-модуля, через контакт-центр Ощадбанка (IVR, оператора, чат с оператором) составит 5 грн ;

; предоставление справки об оборотах по счету в "Ощадбанке" составит 150 грн ;

; изменение ПИН-кода через банкоматы, POS-терминалы или в контакт-центре Ощадбанка составит 15 грн;

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розыск (запрос), подтверждение перевода по каждой операции с использованием платежной карты МПС Маѕтегсагԁ/Visa, которая оспаривается клиентом и требует обращения "Ощадбанка" в МПС, составит 900 грн ;

; безналичные переводы средств на другие карты "Ощадбанка" по реквизитам карты в банкоматах и терминалах – 0,5% от суммы +3 грн ;

; безналичные переводы средств в терминалах с картой по произвольным реквизитам – 1,0% от суммы (min 10 грн, max 1 000 грн).

В то же время пользователи других типов карт в "Ощадбанке" с апреля будут платить 5 гривен за получение информации об остатке на счете через банкомат с использованием NFC-модуля. При этом банк не будет брать плату за снятие наличных через POS-терминал без карты, если карта была выпущена или перевыпущена по определенной причине и еще не доставлена клиенту.

Напомним, государственный "ПриватБанк" объявил о введении фиксированной комиссии в размере 80 грн за одну из ранее бесплатных услуг.

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