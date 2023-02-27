Великий пост в 2023 году: сколько будет длиться и календарь питания

В этом году Великий пост, предшествующий Пасхе, начался 27 февраля. Он продлится до 15 апреля. Весь период верующих ждут ограничения в еде и развлечениях.

Верующие весь Великий пост готовятся к самому главному празднику в православии — Пасхе, Светлому Христову Воскресению. Великий пост был установлен христианами в память о том, что Иисус Христос целых 40 дней постился в пустыне. Именно поэтому Великий пост держат столько дней.

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Важный момент: календарь Великого поста утвержден для монахов, живущих в монастырях. Мирянам разрешается выбрать посильную строгость ограничений, посоветовавшись с духовником или священником. Не лишним будет проконсультироваться с врачом — суровый пост может причинить вред здоровью людей с хроническими заболеваниями. Кроме этого, поста не должны соблюдать беременные и кормящие женщины, а также маленькие дети.

Во время Великого поста верующим важно не только соблюдать ограничения в еде, но и молиться, регулярно посещать храмы, отказываться от развлечений. Некоторые церковные каноны запрещают супругам интимную близость, поскольку считается, что только так человек сможет очистить тело и душу и стать духовно ближе к Богу перед наступлением Пасхи.

К еде во время поста нужно подходить разумно. Пост – не диета. Не можешь жить без мяса – ешь мясо. Не можешь жить без молока – пей молоко. Цель Великого Поста – не в запрете на сыр или колбасу, а в покаянии.

Тем, кто держит Великий пост (с 27 февраля по 15 апреля), нужно ограничить себя от еды животного происхождения — мяса, мясных полуфабрикатов, молочных продуктов, яиц, сдобы. Рыба считается постным продуктом, но в дни Великого поста разрешена только на Благовещение (22 марта) и Вербное воскресенье (9 апреля). В Лазареву субботу, которая в 2023 году выпадает на 8 апреля, разрешена рыбная икра.

Начало Великого поста традиционно является самым строгим. В первый день, в Чистый понедельник, нужно пить только воду и полностью воздерживаться от еды. Далее следует соблюдать сухую пищу – это особый период поста, описанный в церковном уставе, при котором пища не варится и не жарится.

В период сухой пищи можно есть только хлеб, соль, фрукты, мед, орехи, овощи без термической обработки. Такое правило следует соблюдать в первую и последнюю неделю Великого поста, а также в понедельник, среду и пятницу.

По вторникам и четвергам можно есть термически обработанную пищу, но приготовленную без растительного масла.

В выходные дни разрешен прием горячей пищи, приготовленной с добавлением масла – можно пожарить овощи, грибы, вегетарианские котлеты. Также в разрешенный рацион Великого поста в выходные добавляется бокал разведенного красного вина — для поддержки сил постящихся.

Последнее воскресенье поста – Страстная неделя. Первые четыре дня нужно употреблять сухую постную пищу, в Страстную пятницу предписывается отказываться от еды до вечерней службы и пить только воду. В субботу разрешается съесть что-нибудь горячее.

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