Вениславский рассказал о подготовке закона, который позволит мобилизоваться в обход ТЦК

Командиры воинских частей смогут вербовать добровольцев напрямую, без привлечения ТЦК. Именно такой законопроект находится на подготовке Верховной Рады.

Об этом сообщил народный депутат, член оборонного комитета Федор Вениславский в комментарии Укринформу. По его словам, Генштаб совместно с Минобороны и оборонным комитетом Совета уже выработал определенный алгоритм, под который и готовят нормативно-правовую базу.

Как пояснил нардеп, сейчас у гражданина есть два основных способа попасть на службу в конкретную часть: подписать контракт или мобилизоваться по запросу части.

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"Но представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки имеют свои распорядки или заказы Генерального штаба и далеко не всегда готовы были выполнять эти отношения от воинских частей", – пояснил Вениславский.

Он добавил, что понадобится еще несколько дней, чтобы завершить все необходимые процессы, и тогда законопроект будет представлен обществу. Законопроект позволит, чтобы "командиры воинских частей имели право, равно как и ТЦК и СП, выполнять миссию привлечения к службе в Вооруженных силах военнообязанных, которые готовы мобилизоваться, но не готовы заключать контракт".

"Я думаю, если все участники процесса своевременно выполняют свои обязательства или свои функции, то есть все возможности, которые в сентябре удастся ввести это в полную силу", – указал нардеп.

Напомним, ранее UAportal писал, в каких случаях мужчин с инвалидностью могут мобилизовать.

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