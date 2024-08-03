У яких випадках чоловіків з інвалідністю можуть мобілізувати
Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на три місяці, починаючи з 12 серпня 2024 року. Це рішення може вплинути на призов чоловіків призовного віку, які відповідають критеріям військово-лікарської комісії та не мають законних підстав для відстрочки. Про це пише expert.in.ua.
Щодо мобілізації осіб з інвалідністю, новий закон, чинний з 18 травня 2024 року, встановлює наступні правила:
- Призов чоловіків з інвалідністю, незалежно від групи, є добровільним.
- Для отримання відстрочки від мобілізації необхідно підтвердити групу інвалідності висновком військово-лікарської комісії (ВЛК).
- Особи з інвалідністю II і III групи, встановленою після 24 лютого 2022 року, зобов'язані пройти повторну ВЛК протягом 9 місяців.
- Якщо ВЛК не підтвердить інвалідність, особу можуть мобілізувати.
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Винятки, коли повторна комісія не потрібна:
- Інвалідність I групи
- Інвалідність II і III групи, встановлена через підвищення/зниження попередньої групи
- Інвалідність внаслідок військової служби
- Відсутність кінцівок, кистей, стоп або парних органів
- Інвалідність через онкозахворювання, інтелектуальні порушення, психічні розлади, церебральний параліч
- Інвалідність з дитинства
Ці положення спрямовані на забезпечення справедливого підходу до мобілізації, враховуючи стан здоров'я громадян та потреби національної безпеки.
Нагадаємо, раніше ми більш докладно розповідали про те, кого з пенсіонерів все ж можуть мобілізувати.
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