В каких случаях мужчины с инвалидностью могут мобилизовать

Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и общей мобилизации на три месяца, начиная с 12 августа 2024 года. Это решение может повлиять на призыв мужчин призывного возраста, отвечающих критериям военно-врачебной комиссии и не имеющих законных оснований для отсрочки. Об этом пишет expert.in.ua.

В отношении мобилизации лиц с инвалидностью новый закон, действующий с 18 мая 2024 года, устанавливает следующие правила:

Призыв мужчин с инвалидностью, независимо от группы, является добровольным. Для получения отсрочки от мобилизации необходимо подтвердить группу инвалидности выводом военно-врачебной комиссии (ВЛК). Лица с инвалидностью II и III группы, установленной после 24 февраля 2022 года, обязаны пройти повторную ВЛК в течение 9 месяцев. Если ВЛК не подтвердит инвалидность, лицо может мобилизовать.

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Исключения, когда повторная комиссия не требуется:

- инвалидность I группы

- инвалидность II и III группы, установленная из-за повышения/снижения предыдущей группы

- инвалидность вследствие военной службы

- отсутствие конечностей, кистей, стоп или парных органов

- инвалидность через онкозаболевание, интеллектуальные нарушения, психические расстройства, церебральный паралич

- инвалидность с детства

Эти положения направлены на обеспечение справедливого подхода к мобилизации, учитывая состояние здоровья граждан и потребности национальной безопасности.

Напомним, ранее мы более подробно рассказывали о том, кого из пенсионеров все же могут мобилизовать.

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