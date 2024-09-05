Верующие говорят не правильно: как 'батюшка' и 'матушка' будет на украинском

Во время больших религиозных праздников мы чаще используем слова, касающиеся духовенства, но не всегда знаем, как правильно их называть украинским. В частности, многие привыкли обращаться к священнику как "батюшка", а к его жене как "матушка". Однако эти слова являются россиянизмами, и языковеды советуют избегать их в употреблении.

У украинского языка есть собственные соответствия для этих слов. Наиболее распространенные варианты – "отець" или "панотець" для священника и "паниматка" для его жены. Особенно популярно на западе Украины обращение "панотец", хотя это слово не является диалектизмом и может использоваться по всей стране, пишет OBOZ.UA.

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Обратите внимание, что суффиксы -ушк/-юшк, присутствующие в словах "батюшка" и "матушка", не характерны для украинского языка. Они чаще встречаются в русских словах, таких как "девушка" или "краюшка". В украинском языке вместо них употребляются другие формы, например, "дівчина" или "окраєць".

Другая пара слов, также может использоваться, — это "піп" и "попадя". Хотя в советскую эпоху эти термины приобрели негативный оттенок из-за атеистической пропаганды, они остаются вполне нормативными в украинском языке. Они могут употребляться как в устной речи, так и на письме.

Итак, чтобы избежать русизмов и соблюдать правила украинского языка, лучше использовать такие слова как "отець" или "панотець" для священника и "паніматка" для его жены.

Напомним, ранее мы рассказывали о трех украинских фразах взамен банальному "пока".

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