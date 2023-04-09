Визажисты назвали самый модный оттенок помады осени-2023

В женской косметичке представлены всевозможные оттенки средств для губ. Обычно выбирают цвет помады в соответствии со своим настроением или создаваемым образом. Однако существуют и универсальные варианты, которые будут популярны в новом сезоне, сообщает Ukr.Media.

Этой осенью одним из таких оттенков является винный или бордовый. Женщины с холодным подтоном кожи могут выбирать глубокие цвета и матовые текстуры, тогда как обладательницам теплого цветотипа подходят средства с ярким красным пигментом и легким блеском.

Читайте также: Топ-6 скрабов для губ, которые сделают их ухоженными

Главным преимуществом бордовой помады есть то, что создать такой макияж с ней можно за несколько минут. Достаточно выровнять тон кожи, подправить брови и аккуратно помаду нанести на губы. Чтобы добавить объем, можно слегка нанести на середину нижней губы каплю прозрачного блеска.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за губами в холодное время года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!