Владельцы бойлеров могут переплачивать за коммунальные услуги: о чем идет речь

Центр коммунального сервиса напоминает важные правила для владельцев бойлеров, несоблюдение которых может привести к чрезмерным расходам на коммунальные услуги.

Жители квартир, которые установили бойлеры и не пользуются горячим централизованным водоснабжением, обязаны регулярно подавать показания счетчиков. Это необходимо делать каждый месяц, даже если потребление воды не изменилось. Об этом пишет expert.in.ua.

Эти требования введены для обеспечения точности расчетов по водоснабжению и водоотводу.

Коммунальные службы предостерегают: если вовремя не предоставить счетчики, начисления в счете будут осуществляться на основе показаний общедомового счетчика или по установленным нормативам. Это существенно повышает вероятность переплаты услуг.

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Есть несколько способов передать показания счетчика:

через персональный кабинет на сайте ЦКС;

в личном кабинете на портале "Киевводоканала";

в личном кабинете на сайте "Киевтеплоэнерго";

с помощью мобильного приложения Коммуналка;

позвонив в Call-центр: (044) 247-40-40 или на мобильные номера;

на бесплатную горячую линию: 0-800-404-407 (с мобильного);

используя чат-боты в Viber и Telegram.

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