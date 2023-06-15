Вместо чашки кофе: Что делать, чтобы чувствовать себя бодрым утром

Что делать с утра вместо питья кофе, чтобы чувствовать себя бодрым

Многие люди не представляют свое утро без кофе, который стал неотъемлемой частью их жизни. Кофе является надежным средством поднять настроение, когда энергия резко падает. Но есть другие продукты, которые могут заменить кофеин и не приводить к проблемам со сном на работе.

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Итак, какие продукты помогут вам оживиться:

Правильная перекуска. Энергетически насыщенная еда может стать вашим спасителем. Попытайтесь перекусить продуктами, богатыми сложными углеводами и белками. К примеру, небольшой кусочек фрукта с жменькой миндаля или вареное яйцо с целоозерным тостом; Обеспечьте свое тело влагой. Часто только несколько глотков чистой воды может дать вам энергию. Уровень гидратации влияет на функционирование всего организма, поэтому стакан воды – простой и эффективный совет. Если хочется что-нибудь более интересное, можно добавить к воде несколько кусочков любимого фрукта; Введите немного активности. Физическая активность также помогает бороться с усталостью. Это особенно важно, если вы проводите много времени без движения или у вас сидячая работа. После нескольких часов без движения тело неизбежно начинает ощущать усталость и слабость; Попытайтесь природные стимуляторы энергии. Если перекуска, вода и физические упражнения не помогают с усталостью, обратитесь к природным средствам.

Напомним, ранее мы писали о 5 вещах, которые нельзя делать с утра, чтобы не навредить здоровью.

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