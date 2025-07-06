Вместо жары - куртки: синоптик рассказала, что стало причиной нетипичного холода в июне

Хотя июнь в Украине оказался прохладнее, метеорологи не видят в этом никаких погодных аномалий. Просто такой температурный режим оказался непривычным для большинства украинцев.

Об этом в комментарии 24 Канала сообщила Наталья Птуха, представитель Укргидрометцентра. По ее словам, серьезные отклонения от климатической нормы не зафиксированы.

В частности, в столице средняя температура июня была всего на 0,4 градуса ниже обычной, что, по оценкам специалистов, считается незначительным отклонением. В целом по Украине температура в июне оставалась в пределах нормы.

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Исключением стали отдельные районы Сумской и Черниговской областей, где среднемесячная температура была примерно на 1 градус ниже многолетних значений. В то же время в таких регионах, как Закарпатье, Ивано-Франковщина, Винницкая и южная часть Одесщины, наоборот – фиксировались температуры выше нормы на 1–2 градуса.

По словам Натальи Птухи, говорить о июне как об аномально холодном месяце – некорректно. Прямо на фоне последних лет, когда большинство месяцев демонстрировали температуры выше нормы, многим показалось, что этим летом также будут сильные жары. К тому же подобные ожидания активно подогревали некоторые СМИ, иногда безосновательно нагнетая тревогу.

"Да, жаркие дни могут случаться, но я всегда подчеркиваю: географическое расположение Украины обуславливает различные погодные условия", – отметила синоптика.

Она также пояснила, что в июне этого года преобладали воздушные массы с северо-запада и севера, что и стало основным фактором пониженных температур по сравнению с предыдущими годами. Именно поэтому новые температурные рекорды зафиксированы практически не было.

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