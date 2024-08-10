ВМС нанесли удар по газовым вышкам 'Сиваш' и 'Петр Годованец' (видео)

Военно-морские силы в Черном море нанесли точный удар по буровым газодобывающим платформам, расположенным у побережья оккупированного Крыма.

Как сообщили в Telegram-сообществе Сергея Стерненко, были поражены вышки "Сиваш" и "Петр Годованец".

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"Этой ночью они нанесли удар по одной из газовых вышек в акватории, где враг разместил техническое разведывательное оборудование и держал до 40 человек личного состава. Теперь это подводные и одновременно поджаренные капы. Газовая платформа до сих пор горит", – говорится в сообщении.

В сообществе напомнили, что на вооружении ВМС ВСУ есть морские дроны-близнецы Sea Baby с дальностью до 1000 км и боевой частью около 900 кг.

"Так что для россиян шансов выжить в Черном море останется все меньше", – отметил Стерненко.

Тем временем OSINT-канал "Бджоли" отметил, что пожар на вышках подтверждает спутник пожаров НАСА. "В точке с координатами 45.25888 31.67117 действительно завелся какой-то посторонний костер", – пишут в сообществе.

Пожар на месте расположения вышки. Источник: t.me/osintbees Пожар на месте расположения вышки. Источник: t.me/osintbees

Telegram-канал "КиберБорошно" опубликовал координаты пораженной вышки - 45.258880,31.671170.

Пораженная газовая вышка в Черном море. Источник: t.me/kiber_boroshno Пораженная газовая вышка в Черном море. Источник: t.me/kiber_boroshno

Пораженная газовая вышка в Черном море. Источник: t.me/kiber_boroshno Пораженная газовая вышка в Черном море. Источник: t.me/kiber_boroshno

В сентябре 2023 года Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что под контроль Украины вернули буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма. Это так называемые "Вышки Бойко", оккупированные россиянами с 2015 года.

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