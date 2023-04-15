Внимание на порции и никакого алкоголя: как не переесть на Пасху

В Украине 16 апреля православные христиане будут праздновать Пасху. Этот праздник предполагает богатый вкусными блюдами стол.

Однако значительная часть верующих перед этим соблюдает довольно строгий пост, из-за чего большое количество угощений может быть тяжелым для пищеварения. UAportal собрал советы, которые помогут не переедать на Пасху.

Прежде всего, из поста следует выходить постепенно. Не стоит сразу есть много блюд, особенно жирных, поскольку это может быть сильным стрессом для организма.

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Лучше всего разбить приемы пищи на несколько этапов с перерывами и разделить угощение на тарелке на разные типы. Например, сначала угостить мясными вкусностями, а где-то через 2 часа приступать к изделиям из теста.

Также следует придерживаться постоянных порций. Мужчинам в среднем рекомендовано за раз съедать от 160 до 250 грамм, а женщинам – от 130 до 180 грамм. Таким образом, удастся избежать переедания.

Отдельно нужно воздержаться от алкоголя, поскольку при употреблении спиртных напитков калорийность пищи для организма увеличивается. Таким образом, можно позволить выпить традиционное на Пасху вино, но не слишком много.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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