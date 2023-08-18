Внутри окаменевшего яйца динозавра впервые обнаружили идеально сохранившийся эмбрион (фото)

Невероятно редкий, полностью сохранившийся эмбрион динозавра был найден внутри окаменевшего яйца, собиравшего пыль более десяти лет в хранилище музея в Китае.

Возраст неродившегося образца составляет от 66 до 72 миллионов лет, сообщает IFLScience.

Исследователи выяснили, что этот эмбрион относится к группе пернатых беззубых тероподов, известных как ивиропторозавры. Не вылупленное существо 27 сантиметров в длину находилось в позе, типичной для современных эмбрионов птиц.

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Авторы исследования объясняют, что их экземпляр по прозвищу Baby Yingliang (Крошка Инлян) был найден с вентральной головой к телу, со ступнями с обеих сторон, а спина его была скручена вдоль яйца. Они говорят, что такая поза "ранее не узнавалась у нептичьего динозавра, но напоминает позднюю стадию современного птичьего эмбриона".

"Этот маленький дородовой динозавр выглядит так же как птенец, свернутый в яйце, что является еще одним доказательством того, что многие черты, характерные для современных птиц, впервые возникли у их предков-динозавров", — сказал в своем заявлении автор исследования профессор Стив Брусатт.

Это яйцо хранится в Каменном музее истории природы Yingliang. Baby Yingliang является одним из самых полных эмбрионов динозавров, которые когда-либо были найдены, что позволяет исследователям увидеть редкий детеныш теропода. Однако поскольку это единственный образец в своем роде, авторы исследования признают, что на основе их наблюдений нельзя сделать твердые выводы о природе эмбрионов динозавров и что нужно будет изучить больше таких окаменелостей, прежде чем можно будет подтвердить какие-либо гипотезы.

Однако они пришли к выводу, что "этот новый исключительный ископаемый эмбрион намекает на то, что некоторые ранние формы поведения развития (подтягивания), часто считающиеся исключительно птичьими, могут быть глубже укоренены в линии тероподов".

Напомним, у берегов Антарктиды обнаружена морская антарктическая "перьяная" звезда с 20 "руками". Это существо было до сих пор неизвестно.

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