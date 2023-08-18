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Внутри окаменевшего яйца динозавра впервые обнаружили идеально сохранившийся эмбрион (фото)

Былим Елена

Внутри окаменевшего яйца динозавра впервые обнаружили идеально сохранившийся эмбрион (фото)

Невероятно редкий, полностью сохранившийся эмбрион динозавра был найден внутри окаменевшего яйца, собиравшего пыль более десяти лет в хранилище музея в Китае.

Возраст неродившегося образца составляет от 66 до 72 миллионов лет, сообщает IFLScience.

Исследователи выяснили, что этот эмбрион относится к группе пернатых беззубых тероподов, известных как ивиропторозавры. Не вылупленное существо 27 сантиметров в длину находилось в позе, типичной для современных эмбрионов птиц.

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Авторы исследования объясняют, что их экземпляр по прозвищу Baby Yingliang (Крошка Инлян) был найден с вентральной головой к телу, со ступнями с обеих сторон, а спина его была скручена вдоль яйца. Они говорят, что такая поза "ранее не узнавалась у нептичьего динозавра, но напоминает позднюю стадию современного птичьего эмбриона".

"Этот маленький дородовой динозавр выглядит так же как птенец, свернутый в яйце, что является еще одним доказательством того, что многие черты, характерные для современных птиц, впервые возникли у их предков-динозавров", — сказал в своем заявлении автор исследования профессор Стив Брусатт.

Это яйцо хранится в Каменном музее истории природы Yingliang. Baby Yingliang является одним из самых полных эмбрионов динозавров, которые когда-либо были найдены, что позволяет исследователям увидеть редкий детеныш теропода. Однако поскольку это единственный образец в своем роде, авторы исследования признают, что на основе их наблюдений нельзя сделать твердые выводы о природе эмбрионов динозавров и что нужно будет изучить больше таких окаменелостей, прежде чем можно будет подтвердить какие-либо гипотезы.

Однако они пришли к выводу, что "этот новый исключительный ископаемый эмбрион намекает на то, что некоторые ранние формы поведения развития (подтягивания), часто считающиеся исключительно птичьими, могут быть глубже укоренены в линии тероподов".

Напомним, у берегов Антарктиды обнаружена морская антарктическая "перьяная" звезда с 20 "руками". Это существо было до сих пор неизвестно.

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