Во Флориде во время строительства был обнаружен корабль 19 века (видео)

В центре города Сент-Огастин, Флорида, у основания Львиного моста строители обнаружили деревянную лодку 1800-х годов. Лодка имеет характеристики местного корабля, который, скорее всего, использовался для рыбалки или, возможно, для обычной перевозочной торговли.

Судно напоминает по форме каноэ. Это еще не все, что нашли прибывшие на место археологи, сообщает First Coast News.

"Мы видели фрагменты старых керамических емкостей, бутылок, ржавых обломков железа, а также надрезы костей, возможно, от чьих-то отбивных, которые они ели на ужин. Возможно, они просто скребли тарелку в воду", – рассказали исследователи.

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Ученые также нашли старый кожаный ботинок, появившийся после гражданской войны. Государство не допустило камеры печати к месту, а фотографии артефактов до сих пор не обнародованы.

Лодка будет полностью извлечена из ила, но куда она и другие артефакты денутся, непонятно.

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