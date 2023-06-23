Во Франции нашли древнейшую в мире пещерную гравюру, созданную неандертальцами 57 тысяч лет назад (видео)

Во Франции международная группа исследователей обнаружила на стене пещеры Ла-Рош-Котар гравюры, созданные неандертальцами около 60 тысяч лет назад.

Как сообщается в публикации ученых в журналеPlOS ONE, "антропогенное происхождение пространственно-структурированных нефигуративных знаков", найденных в пещере, подтверждено с помощью тафономических, трасологических и экспериментальных данных.

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Археологи говорят, что эти знаки являются фактически отпечатками пальцев, сделанными неандертальцами на стене пещеры. Однако пока их символическое содержание остается неясным. При этом отпечатки отличаются характером нанесения и облика от случайных следов, оставленных на стенах пещеры людьми или животными.

При этом ранее признаки символической деятельности у неандертальцев проявлялись преимущественно на костях, каменных орудиях, зубах и перьях, отметили ученые.

Ученые добавили, что "гравюры" в Ла-Рош-Котаре могут считаться древнейшими образцами такого рода, при этом все образцы каменных орудий из пещеры типично неандертальские.

Напомним, археологи в Перу обнаружили под кучей мусора 3000-летнюю мумию. Исследователям пришлось вывезти 7 тысяч килограммов мусора, чтобы провести подробные раскопки.

Археолог сказал, что при жизни этого человека могли принести в жертву на последнем этапе строительства храма.

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