Во Франции нашли роскошную могилу ребенка, похороненного в начале нашей эры

Во время работ по увеличению аэропорта возле города Клермон-Ферран археологи из Национального института превентивных археологических исследований (Inrap), Франция обнаружили интересное захоронение младенца, умершего в начале нашей эры. Ребенок был похоронен в роскошном гробу длиной 80 см. К сожалению, дерево, из которого он был изготовлен не сохранилось, но ученые наткнулись на большое количество металлических гвоздей от него и декоративную металлическую пластину.

Про это пишет Inrap.

Кроме того, археологи обнаружили много погребальных предметов: 20 глиняных сосудов, вероятно, с ритуальной пищей для умершего. Такая традиция присуща гало-римскому периоду, в который младенца похоронили. Ребенок умер около 30 года н.э., на момент смерти ему был примерно год.

Кроме того, на месте захоронения обнаружили большое количество останков животных, например, полтуши свиньи и несколько кур без голов. Также здесь находились миниатюрные вазы и два стеклянных флакона, возможно, с косметикой или лекарством.

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Личные вещи, которые находились в могиле, свидетельствовали о богатом и благородном происхождении ребенка. Об этом говорит и медная фибула – декоративная застежка для одежды. Также вблизи гроба обнаружили круглый железный предмет диаметром около 30 сантиметров с изогнутым стержнем, который, вероятно, был примитивной игрушкой. Конец игрушки был между лапами щенка, похороненного в ногах ребенка вне гроба. На его шее был роскошный ошейник, который украшали 15 бронзовых аппликаций и колокольчик. Интересной находкой стал молочный зуб старшего ребенка, возможно принадлежавший брату или сестре умершего младенца.

Гало-римляне, как правило, хоронили маленьких детей вблизи семейного дома, без особых почестей. Обнаруженное археологами захоронение свидетельствует о принадлежности ребенка к элите общества.

Напомним, аихеологи, ведущие раскопки в районе Саутуарк на юге Лондона, обнаружили уникальный мавзолей римских времен со хорошо сохранившимися стенами и полом.

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