Во Франции среди останков неандертальцев в пещере нашли детскую кость в возрасте 45 тысяч лет

Археологи во Франции обнаружили пещеру, в которой содержались остатки неандертальцев. Среди них были найдены останки бедра современного человеческого ребенка. Заметив различия между древней подвздошной костью и костью новорожденных, ученые утверждают, что ребенок может представлять ранее неизвестную раннюю линию Homo sapiens.

Как сообщает IFLScience, останки были найдены в пещере Гротт-дю-Ренн, являющейся одним из самых интересных мест палеолита в Европе, поскольку считается, что она была заселена примерно в то время, когда современные люди сменили неандертальцев.

Читайте также: В Китае нашли удивительный череп, которому сотни тысяч лет (фото)

Отмечается, что, когда ученые провели исследование найденных останков, между ними выделялась бедренная кость ребенка. Ее форма значительно отличалась от подвздошной кости неандертальца и больше соответствовала другой морфологии – современным людям.

"Мы предполагаем, что это связано с его принадлежностью к ранней современной человеческой линии, морфология которой несколько отличается от современных людей", — отметили авторы исследования, добавив, что эта родословная никогда раньше не была задокументирована.

Они считают, что ребенок, вероятно, был членом популяции людей, сосуществовавшей с последними неандертальцами во время перехода от среднего к верхнему палеолиту, 41000-45000 лет назад.

Напомним, в Милане обнаружили скелет мужчины, казненного колесом Екатерины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!