Во Львове от российской ракеты погибла семья журналиста 'Варта 1'

Ночью 6 июля российские боевики запустили крылатую ракету по Львову, она попала в многоквартирный дом. В результате ракетной атаки погибли 4 мирных жителя многоэтажки, более 30 получили ранения.

Стало известно, что в результате ракетной атаки погибла семья местного журналиста Владимира Садового, работающего в "Варте 1". Он потерял мать Мирославу Садовую и сестру – Анастасию Сенов.

Руководитель издания Игорь Зинкевич сообщил в Телеграм-канале:

"Сегодня ночью московские изверги унесли жизни человека, работавшего бок о бок в нашем медиа-ресурсе varta1.com.ua. Не стало Анастасии Сеней и ее мамы Мирослава Садовой. Они – семья нашего часового Владимира Садового – родная сестра и мама! Вражеская ракета попала прямо в дом, в котором жили погибшие".

Игорь Зинкевич попросил помочь семье Владимира Садового, переживающего страшную трагедию.

Карточки Владимира:

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Напомним, в ночь на 6 июля российские боевики атаковали Украину крылатыми ракетами "Калибр". Одна из ракет попала в многоэтажный дом во Львове, убив 4 человека.

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