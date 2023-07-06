У Львові від російської ракети загинула родина журналіста 'Варта 1'

Уночі 6 липня російські бойовики запустили крилатою ракетою по Львову, вона влучила у багатоквартирний будинок. Унаслідок ракетної атаки загинули 4 мирних мешканців багатоповерхівки, понад 30 отримали поранення.

Стало відомо, що унаслідок ракетної атаки загинула сім'я місцевого журналіста Володимира Садового, що працює у видання "Варта 1". Він втратив матір Мирославу Садову та сестру – Анастасію Сенів.

Керівник видання Ігор Зінкевич повідомив у Телеграм-каналі:

"Сьогодні вночі моск*льські нелюди забрали життя людини, яка працювала пліч-о-пліч у нашому медіаресурсі varta1.com.ua. Не стало Анастасії Сенів та її мами Мирослава Садова. Вони – сім'я нашого вартового Володимира Садового – рідна сестра та мама! Ворожа ракета влучила просто в будинок, в якому мешкали загиблі".

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Ігор Зінкевич попросив допомогти родині Володимира Садового, який переживає страшну трагедію.

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Нагадаємо, у ніч на 6 липня російські бойовики атакували Україну крилатими ракетами "Калібр". Одна з ракет влучила у багатоповерховий будинок у Львові, вбивши 4 людей.

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