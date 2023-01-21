Во львовском музее желающим предлагают самостоятельно потопить крейсер 'Москва' (видео)

В Музее науки во Львове желающие могут самостоятельно утопить известный российский крейсер "Москва". Для этого там был установлен специальный экспонат с аквариумом.

Речь идет о корабле черноморского флота России, который в начале полномасштабного вторжения предложил украинским пограничникам на острове Змеиный сложить оружие и сдаться. Видео с экспонатом опубликовали на странице музея в Facebook.

Отмечается, что посетить музей и потопить крейсер можно во Львове, в любой день недели с 10:00 до 20:00 по адресу, улица Стрыйская, 200а.

Посетители музея также распространяют в сети видео, на которых видно, как макет известного крейсера идет ко дну.

Отметим, крейсер "Москва" получил серьезные повреждения в результате пожара и взрывов в ночь с 13 на 14 апреля. Сообщалось, что российский флагман был атакован двумя противокорабельными ракетами "Нептун". В то же время в Минобороны рф до сих пор не подтвердили потерю корабля в боевых действиях.

По оценкам экспертов, потеря крейсера "Москва" стала самой дорогой за время войны россии против Украины. Его остаточная стоимость составила около 750 млн. долларов.

Напомним, ранее в Одесской области обнаружили кепки моряков из затонувшего в Черном море крейсера "Москва".

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