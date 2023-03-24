Во время раскопок во Франции нашли старинную статуэтку голой Венеры

На древней гало-римской свалке во Франции нашли статуэтку обнаженной богини Венеры. Артефакт датируется I или II веком нашей эры.

Как сообщает Heritage Daily, французские археологи проводили охранно-спасательные раскопки, предшествовавшие строительным работам в городе Ренн. В ходе работ они нашли галло-римский карьер для добычи сланца, который местные жители еще в эпоху античности превратили в свалку.

Среди слоев мусора исследователи обнаружили фрагменты керамической посуды, монеты, фибулы, а также несколько терракотовых фигурок. Среди этих фигурок и была обнаружена десятисантиметровая статуэтка, изображающая обнаженную богиню Венеру Анадиомену.

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Отмечается, что археологические исследования проходили на участке, площадь которого составляет более 3 тысяч кв. м. Она расположена на окраине древнего города Кондате, основанного во II веке до нашей эры кельтским народом редоны, населявшей Восточную Галлию.

Обнаруженный ступенчатый карьер, глубина которого составляет более двух метров, по данным исследователей, начали разрабатывать в I веке нашей эры. До II века нашей эры в нем добывался материал для строительства фундаментов домов и городских улиц. Лишь в XIV или XV веке на месте засыпанного мусором карьера появились ремесленные или жилые постройки.

Справка: в римском пантеоне Венера — это богиня, которая ассоциируется с любовью, красотой, желанием, сексом, плодородием, процветанием и победой. Согласно римской мифологии, она была предком римского народа из-за своего сына Энея, который пережил падение Трои и бежал в Италию. Римляне адаптировали мифы и иконографию ее греческого аналога, Афродиты, где она стала уважаться в римской религии под многочисленными культовыми названиями.

Напомним, ранее в районе древней крепости Масада археологи из Израильского агентства старины раскопали папирусную платежную ведомость, выписанную на имя римского солдата.

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