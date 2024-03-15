Во время российского удара по Одессе погиб командир батальона 'Цунами', экс-вице-мэр города и замначальника ГУНП (фото)

В ходе российского баллистического удара по Одессе 15 марта погибли представители ГСЧС и полицейские. В частности, стало известно, что в результате ракетной атаки ушел из жизни командир батальона "Цунами" Александр Гостищев.

О его смерти сообщил воин 58 ОМБр, собрат погибшего Евгений Терехов.

"Санька, как же так… Ты с 2014 года на войне… Сначала Днепр-1, потом Национальная Полиция, Затем Батальон "Цунами" Ярость. Прошел много. Ты был достойным сыном нашей мамочки! У нас разные были моменты, но всегда уважали один - одного, дружили и всегда могли по звонку примчаться на помощь... Сегодня Украина потеряла мощного человека, с Большим Добрым Сердцем!", — написал Терехов в Facebook.

Александр Гостищев, биография:

Родился 19 февраля 1983 в Днепропетровске. Окончил Украинский государственный химико-технический университет, в 2017 году получил второе высшее образование по специальности "право" в Днепропетровском государственном университете внутренних дел.

До 2014 работал в частном предприятии директором по развитию.

С началом войны на востоке пошел добровольцем в батальон "Днепр-1". С июня 2014 проходил службу в зоне проведения антитеррористической операции. Участвовал в освобождении Мариуполя, Иловайска и других операций на территории Донецкой области.

С февраля 2015 года – в органах внутренних дел. Возглавлял Жовковское отделение полиции во Львовской области, а затем подразделения патрульной полиции в прифронтовых городах Луганской области Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.

В 2017-2019 годах руководил управлением патрульной полиции в Луганской области. В июле этого года возглавил управление превентивной деятельности ГУНП в Одесской области.

13 декабря 2021 назначен заместителем начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Также стало известно о смерти бывшего вице-мэра Одессы, служившего в Силах обороны Сергея Тетюхина.

Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов.

Сообщается и о смерти заместителя начальника ГУНП, руководителя управления превентивной деятельности Нацполиции в Одесской области Дмитрия Абраменко.

Напомним, 15 марта российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Одессе. Сейчас известно о 19 погибших и более 70 раненых.

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