Vodafone уменьшил цену на связь: кто из абонентов попал под выгодные условия

Один из ведущих мобильных операторов предложил части своих клиентов выгодное предложение. Пользователи Vodafone могут уменьшить расходы на мобильную связь на 25% в течение целого года.

Для этого необходимо подключить акционный тариф до 31 декабря 2025 года. В то же время скидка доступна не всем абонентам. О том, кто имеет право на участие в акции и как можно сэкономить на услугах Vodafone, рассказывает сайт Новости.LIVE.

Снижение стоимости мобильной связи доступно для бизнес-клиентов – юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, стремящихся к удобным условиям обслуживания. Главное условие – раньше у них не было корпоративной связи от Vodafone.

После подключения одного из акционных тарифов будет действовать скидка 25% на оплату пакета услуг в течение года. Воспользоваться предложением нужно до 31 декабря 2025 года. В рамках этой акции абоненты смогут в течение 12 месяцев существенно экономить на связи и мобильном интернете:

Business Connect – 220 грн вместо 300 грн;

Business Connect+ – 450 грн. вместо 600 грн.;

Business Pro – 200 грн вместо 270 грн;

Business Unlim – 270 грн вместо 360 грн;

Business Unlim Plus – 340 грн. вместо 450 грн.;

Business Ultra L – 450 грн вместо 600 грн;

Business Ultra XL – 640 грн вместо 850 грн;

Business Ultra VIP – 900 грн вместо 1200 грн.

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На официальном сайте Vodafone отмечается, что даже те пользователи, которые переходят с подписной формы обслуживания на контракт могут получить эту скидку, если оформят себя как новых корпоративных клиентов. Чтобы активировать акционный тариф, в месяц подключения нужно оплатить его стоимость. После этого скидка будет действовать в течение 12 месяцев.

Наиболее доступный тариф Vodafone для физических лиц

Частные абоненты могут воспользоваться одним из самых доступных вариантов от Vodafone. В числе актуальных бюджетных тарифов особенно выделяется Red Start, стоимость которого составляет 240 гривен в месяц. Если же пользователь переносит свой номер в сеть Vodafone по программе MNP, тариф уменьшается на 40 гривен, то есть абонплата будет всего 200 грн.

За эту сумму клиент получает достаточно выгодный набор услуг: 20 ГБ мобильного Интернета, безлимитные звонки внутри сети, 200 минут для звонков по Украине и 200 SMS-сообщений. Также в тарифе предусмотрен Online PASS – неограниченный доступ в Интернет при использовании определенных приложений.

Все преимущества активируются автоматически после оплаты пакета.

Ранее мы говорили, что абоненты "Киевстара" могут получить скидку до 50% на популярные мобильные тарифы.

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