Vodafone запустил новые тарифы: что получат украинцы

Оператор мобильной связи Vodafone анонсировал запуск новой серии тарифных планов под названием FLEXX. В нее входят два варианта – FLEXX GO и FLEXX TOP, стоимость которых составляет 320 и 500 гривен соответственно за 4-недельный период.

Новые предложения начнут действовать со 2 июля. В компании отмечают, что тарифы разработаны с учетом современных потребностей пользователей как в Украине, так и за ее пределами.

Кроме того, новая линейка отличается простотой выбора благодаря понятной структуре и прозрачным условиям.

"Модель тарифов построена таким образом: чем активнее клиент взаимодействует с Vodafone и сотрудничает с компанией, тем больше преимуществ он получает, в том числе и стоимостных. Главная цель новых пакетов – сделать связь еще более удобной и доступной", – сообщают в Vodafone.

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Vodafone отмечает, что новые тарифы созданы в соответствии с концепцией Rome like at home. Это означает, что пользователи могут звонить и пользоваться мобильным интернетом в странах Европейского Союза и Молдовы на условиях, максимально схожих с действующими в Украине.

Что предлагает тариф FLEXX GO

Безлимитные звонки внутри сети Vodafone

1000 минут для звонков по Украине (включая 500 мин в роуминге)

50 ГБ интернета, из которых 8 ГБ доступны за границей

Бесплатный трафик для 30 самых популярных приложений

Стоимость - 320 грн за 4 недели

Специальные условия для абонентов с перенесенным номером

Пользователи, которые решат перейти на тариф FLEXX GO с другого оператора с сохранением номера, получат более выгодные условия:

Безлимитные звонки в сети

1000 минут на звонки по Украине и в роуминге

Полностью безлимитный интернет (включая 8 ГБ в роуминге)

Цена на тариф для новых абонентов будет ниже стандартной – в течение первых шести 4-недельных периодов она составит 200 гривен.

Тариф FLEXX TOP: входящий

Безлимитные звонки в сети Vodafone

1300 минут для звонков по Украине (из них 800 минут доступны также в роуминге)

100 ГБ интернета, включая 13 ГБ в роуминге

Бесплатный трафик для 30 популярных мобильных приложений

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Предложение для абонентов, переходящих с другого оператора

Клиенты, переносящие номер на тариф FLEXX TOP от другого провайдера, получают улучшенные условия:

Безлимит на звонки в сети

1600 минут на звонки по Украине и за границей (в пределах роуминга)

Полностью безлимитный интернет (включая 13 ГБ в роуминге)

30 популярных приложений без снятия трафика

Акционная цена - 350 гривен за каждые 4 недели в течение первых шести периодов обслуживания

Как активировать новые тарифы

Vodafone отмечает, что для подключения к тарифной линейке FLEXX достаточно приобрести соответствующую стартовую SIM-карту. Это можно сделать в:

Любом фирменном магазине или торговой точке

Онлайн-магазин Vodafone

Через мобильное приложение My Vodafone

Для пользователей других мобильных операторов, которые хотят перейти к Vodafone со своим номером, нужно обратиться к официальным точкам продаж компании, где можно осуществить перенос номера и подключиться к выбранному тарифу.

Ранее мы говорили, что "Киевстар" обновит условия ряда тарифов с 8 апреля.

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