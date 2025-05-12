Водителей массово штрафуют за фары: о каком требовании ПДД должны знать украинцы

С 1 мая 2025 года в Украине приобрело актуальность относительно новое обязательное правило дорожного движения. Оно распространяется на всех водителей – независимо от вида транспорта, времени года или погодных условий.

Теперь все украинские водители, которые едут за пределами населенных пунктов, обязаны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни. Ранее такое требование действовало лишь в осенне-зимний сезон, но теперь оно стало необходимым в любое время года, пишет UAportal со ссылкой на сайт Avtomob.

Согласно постановлению Кабмина №1105, которое вступило в силу в октябре 2024 года, с мая 2025 года в Украине введено обязательное использование дневных ходовых огней или ближнего света фар в течение всего календарного года. Отныне запрещено выключать фары даже в летний период.

Это нововведение направлено на повышение безопасности дорожного движения. Как свидетельствуют европейские исследования, включение фар в дневное время позволяет уменьшить риск аварий на 10-15%. Такое требование особенно важно для междугородних дорог, где часто наблюдаются проблемы с видимостью.

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Несоблюдение этого правила предусматривает штраф от 425 до 510 гривен. Полиция имеет право остановить авто и наложить административное взыскание непосредственно на месте нарушения. В первые недели после внедрения новых норм предполагается усиленный контроль.

Стоит заметить, что правило касается обязательного включения ближнего света или дневных ходовых огней. В случае плохой видимости, например, во время тумана, дождя или в сумерках, разрешается использовать дальний свет или противотуманные фары, при условии, что это не мешает другим участникам движения.

Отныне водителям в Украине необходимо внимательнее следить за исправностью осветительных элементов: перегоревшая лампочка или неисправный переключатель могут стать основанием для наложения штрафа.

Основная цель введенных правил – повысить уровень ответственности и сосредоточенности водителей, что положительно повлияет на безопасность всех участников дорожного движения.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких странах водителям грозит до 250 тысяч гривен штрафа за грязную воду из-под колес.

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