Военная полиция в Украине: в Минобороны рассказали, что это за орган и какие задачи он будет выполнять
Структура военной полиции будет функционировать на базе аналогичных принципов, что и Военная служба правопорядка, однако получит дополнительные полномочия в своей деятельности.
Об этом рассказал уполномоченный Министерства обороны по вопросам военной полиции Илья Костин, сообщает Армияinform.
Ключевые задачи Военной полиции включают:
- поддержание военной дисциплины;
- оперативно-розыскная деятельность;
- следственные действия в вопросах военных преступлений;
- защита прав военнослужащих и исполнение наказаний.
Как отметил представитель Министерства обороны, необходимость в формировании военной полиции является насущной. Украина – это единственное государство в мире, которое проводит боевые действия такого масштаба без наличия военного подразделения с правоохранительными полномочиями.
Напомним, ранее UAportal писал о том, кого коснется отмена отсрочки от мобилизации с 1 августа.
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