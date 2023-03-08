Военные 93-й бригады успешно отработали из миномета по 'вагнеровцам' в Бахмуте (видео)

Украинские военные в Бахмуте Донецкой области уничтожили группу оккупантов. Для этого наши защитники ударили по врагу из минометов.

Ликвидацией наемников ЧВК "Вагнер" занимались бойцы 2-го мотострелкового батальона 93-й бригады. Видео попадания опубликовано в телеграмм-канале "Бутусов плюс".

"Прямое попадание мины по группе Вагнера в Бахмуте – работа 2-го мотострелкового батальона 93 бригады", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть перекресток двух улиц, на котором разместилась группа оккупантов. На следующих кадрах видны попадания мины по месту нахождения врага.

Точное время уничтожения оккупантов и количество ликвидированных "вагнеровцев" не сообщается.

Напомним, ранее в Луганской области украинские пограничники уничтожили вражеский блиндаж с оккупантами. По предварительным данным, погибли по меньшей мере три врага.

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