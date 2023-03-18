Военные показали эпизод боя в районе Бахмута: видео от первого лица

Бои за Бахмут – в сети показали бои с передовой, видео от первого лица

Украинские военные продолжают защищать землю от российских окупантов. Особо горячей точкой остается Бахмут Донецкой области.

В Telegram-канале "Братья по оружию" показали реальные кадры стрелкового боя на Бахмутском направлении. Там продолжаются ожесточенные бои.

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"Эпизод боя от первого лица на передовом в районе Бахмута", – говорится в сообщении.

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Напомним, что украинские военные продолжают приближать победу Украины, насыпая оккупантам свинца. Так, вражеские позиции обстреляли зенитчики 5-й Отдельной штурмовой бригады и зафиксировали все на видео.

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