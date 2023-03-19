Военные показали, как ведут бой с оккупантами на бронетранспортерах в районе Бахмута (видео)

Бои за Бахмут – 110 ОМБр показала видео ведения боя с оккупантами на БТР M-113 и YPR-765

Российские защитники продолжают оборонять Бахмута и сдерживать российское наступление. Бахмутское направление – одно из самых горячих на фронте.

Бойцы 110 Отдельной механизированной бригады показали ведение боя на бронетранспортерах M-113 и YPR-765 на Бахмутском направлении. Видео опубликовали в Telegram-канале "Братья по оружию".

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Что известно о бронетранспортере M-113

По словам военных, бронетранспортер М-113 – простая и надежная техника, имеет высокую маневренность, при крутых поворотах гусянка не спадает. Они достаточно просты в управлении, имеют автоматическую коробку и легко обслуживаются. Броня легко выдерживает попадание крупнокалиберного пулемета и даже гранатомета.

Что известно о бронетранспортере YPR-765

YPR-765(PRI) – это бронетранспортер в базовой версии, вооруженный крупнокалиберным пулеметом Browning M2 калибра 12,7-мм. При необходимости БТР можно установить автоматический гранатомет МК19 калибра 40 мм.

Большинство БТР используются для доставки пехоты в горячие точки на поле боя. Такая техника не предназначена для боевых действий первой линии фронта. Но ВСУ уже не раз показывали, что можно экспериментировать и эффективно использовать оружие не по назначению.

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Спецназовцы Службы безопасности Украины приближают нашу победу, ликвидируя живую силу врага и технику. За одну ночь защитники "минуснули" десять российских танков и один бронетранспортер.

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