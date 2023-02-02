Военный эксперт прокомментировал попытки россиян захватить Бахмут

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан прокомментировал ситуацию на Бахмутском направлении. По его словам, российские оккупанты не покидают попыток захватить город.

Он говорит, что украинские военные наносят по врагам удары по артиллерии. Об этом Свитан рассказал "24 Каналу".

Эксперт отметил, что когда оккупанты попадают на определенные площадки, по ним сразу же начинает работать украинская артиллерия.

"Бахмут и Соледар расположены у реки Бахмутки – Соледар с восточной стороны, Бахмут – с западной. За ними есть, так называемое, повышение – старый горный хребет. Донецкий кряж – это старые горы. И там повышение до 100 метров над театром военных действий", – объяснил Свитан.

С этого района украинская артиллерия видит Бахмут и Соледар как на ладони, поэтому уничтожает врагов сразу.

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"Допустим, пришли оккупанты на "Завод шампанских вин", почувствовали запах шампанского, а в это время прилетает пакет нашей "гумпомощи" 155-го калибра. И следующая партия россиян готовится зайти на завод, чтобы определить, осталось ли еще в бочках шампанское", – сказал он.

В то же время эксперт отметил, что оккупанты не покидают попыток взять Бахмут, обходя в районе Курдюмовки в сторону Временного Яра через Клещиевку.

Также под Бахмутом значительные потери несёт ППК "Вагнер". Свитан поделился, что там были уничтожены штурмовые отряды оккупантов.

"Мы берем цифры потерь со сведений, которые сами россияне и составляют. Также мы имеем данные собственной разведки. И вагнеровцы не всегда попадают в официальные сводки. Если грубо говорить, то мы определяем их количество по размеру горы из тел", – подчеркнул он.

По его словам, под Бахмутом и Соледаром ликвидировали около десятков тысяч врагов.

Напомним, украинские военные на Бахмутском направлении уничтожили грузовой автомобиль оккупантов вместе с личным составом. В грузовике также находились боеприпасы.

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