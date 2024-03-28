Военный с собакой был вынужден ехать, стоя в тамбуре поезда Киев-Чернигов: сеть возмущена (фото и видео)

Волонтер Дарья Бронская сообщила об инциденте в поезде Укрзализныци, что "разбил ей сердце". Она сообщила, что в поезде Киев-Чернигов военного не пустили в вагон с собакой, поэтому он был вынужден ехать стоя в тамбуре целых три часа.

По словам волонтерки, она встретила парня в военной форме с собакой и вещами в тамбуре поезда сообщением Киев-Чернигов и спросила, что он не проходит в вагон: "Он тяжело выдохнул и сказал "не разрешают". Я была в таком шоке, что даже не сдержал слез. Человек, который нас защищает, и служебная собака должны ехать более 2,5 часа в тамбуре".

Также читайте: "Война не пахнет фиалками": стюарды Укрзализныци заставили украинского защитника спать в тамбуре из-за запаха – ответивших на скандал в компании

Бронская утверждает, что обратилась к рабочему поезду, который сказал, что "собака в холке выше 45 см не может просто так ехать в поезде".

"Он сказал, что собака в холке выше 45 см не может просто так ехать и должны выкупить все купе или что-то там такое. Я ехала в новой электричке, где мест валом. Неужели не найдется какого-нибудь угла-места хотя бы возле чемодана? Я путешествовала по миру и многое замечала, что животное - друг человека, и имеет доступ везде, куда нужно владельцу... Но, к сожалению, не в Украине... Как мы собираемся идти в Европу, как у нас до сих пор такое отношение к нашим братьям меньших", – добавила волонтер.

В комментарии под ее сообщением один из подписчиков отметил, что эта собака – служебная собака Эрми из Национальной гвардии Украины. "Они несли и несут службу в Чернигове и ездят на выполнение служебно-боевых задач в разные локации государства еще с самого начала полномасштабного (даже немного до). Честно говоря, я немного в шоке от такого отношения к нашим воинам. Этот пес пережил немного больше чем многие из пассажиров или работников Укрзализныци", – написал один из корреспондентов, являющийся военным кинологом.

Также волонтер показала свою переписку с представителями УЗ. Там ей объяснили, что не в состоянии отменить правила по перевозке животных выше 45 см в холке. В Укрзализныце признали, что правила устаревшие и подходят для мирного времени.

"Пока команда работает над их обновлением", — добавили в УЗ.

Напомним, летом прошлого года военного не пустили в ресторан в Запорожье, чтобы не "пугал" посетителей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!