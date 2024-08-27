Военный сбор для украинцев вырастет с 1 сентября: сколько нужно будет платить

Украинцам в ближайшее время следует готовиться к повышению налогов, в частности, росту военного сбора. Намерение повысить военный сбор для ФЛП останутся неизменными.

Ставка для физических лиц вырастет с 1,5% до 5%, а для ФЛП третьей группы будет составлять 1% от их дохода. Другие группы будут платить 5% от суммы, которая будет рассчитана из двух минимальных зарплат в месяц. Об этом пишет 24 канал.

Как отметил министр финансов Сергей Марченко, на сегодняшний день в основном только государственный сектор выплачивает официальные зарплаты с надлежащим удержанием налогов. Однако многие граждане уклоняются от уплаты НДФЛ, военного сбора и ЕСВ, выбирая оптимизацию из-за минимальных зарплат или использования ФЛПов.

"У нас из официально устроенных 70% – это государственный сектор, где нельзя скрыть свою заработную плату, но от всех работающих в стране доля госсектора не значительна. Именно поэтому расширение базы налогообложения военным сбором – правильный шаг, чтобы каждый гражданин Украины, который работает, имел возможность внести свой вклад в поддержку Вооруженных сил", – отмечает Марченко.

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Министр считает, что увеличение ставки военного сбора с 1,5% до 5% для зарплат граждан Украины, а также его распространение на юридические лица (1% от оборота) и отдельные операции физических лиц (от 5% до 30%) являются справедливым шагом во время войны для обеспечения финансирования Сил обороны.

Для кого вырастет военный сбор

Просмотр военного сбора вместе с некоторыми другими мерами поможет привлечь дополнительные 121,8 млрд грн для финансирования сектора безопасности и обороны, включая следующие шаги:

Повышение ставки военного сбора для физических лиц с 1,5 до 5%.

Введение военного сбора для юридических лиц на общей и упрощенной системе налогообложения в размере 1% дохода.

Введение военного сбора для физических лиц-предпринимателей: 5% от двух минимальных зарплат для 1, 2 и 4 групп и 1% от дохода для 3 группы.

Также будет введен военный сбор на отдельные операции:

5% стоимости банковских металлов при покупке у банков.

5% от дохода по продаже одного объекта недвижимости.

5% стоимости услуг мобильной связи, оплачиваемых операторами мобильной связи.

15% стоимости авто во время первой регистрации легковых автомобилей (кроме обеспечения авто лиц с инвалидностью).

30% стоимости реализованных ювелирных изделий, оплачиваемых предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами-предпринимателями, которые занимаются их продажей.

Напомним, ранее UAportal писал, что в Украине готовят резкое повышение налогов.

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