'Вогнык-вогнык' от морпехов 36-й бригады – врагу очень жарко!

Шеврон 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского (36 ОБрМП) украшает грозный дракон. И морпехи на все сто "соответствуют" такому почетному символу – они днем и ночью выжигают окупантов с украинской земли.

Пресс-служба 36 ОБрМП показала, как работает реактивная артиллерия бригады – действительно яркое зрелище.

Смотрите видео: Морпехи 36-й бригады ликвидировали спецназ кафиров под Авдеевкой

Адский выбор россиян

"Могли бы греться в своих хатах, а выбрали сгореть в горне стали и огня реактивной артиллерии николаевских морпехов", - справедливо отметили бригадные медийщики.

Операция "Ликвидация" от 36 ОБрМП

Ранее морпехи Билинского показали бодрое видео уничтожение российской техники – зенитно-ракетного комплекса "Стрела" и самоходной гаубицы "Мста-С".

И еще изюминка от 36-й бригады – пламенный ролик о сожженном танке и разбитой пехоте.